Cronaca Stadio / Via Eugenio Curiel

Colpo al supermercato: ordina alla cassiera di dargli i soldi e scappa

Il furto aggravato è avvenuto nella serata di martedì, poco prima della chiusura del punto MD Discount di via Curiel, a Verona. Sul posto è arrivata la Polizia di Stato, che ha dato il via alle indagini per risalire all'identità dei malviventi