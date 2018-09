Ordigno bellico trovato impigliato nella rete di un pescatore a Garda

Nella giornata del 5 settembre a Garda è stato recuperato nel lago un piccolo ordigno bellico che era rimasto impigliato tra le maglie delle reti di un pescatore. A riferirlo è stato lo stesso sindaco del Comune lacustre Davide Bendinelli che ha spiegato: «Presumibilmente, si tratta di una bomba a mano di costruzione tedesca, risalente alla seconda guerra mondiale. Sono intervenuti, pertanto, gli artificieri che lo hanno trasportato in un luogo sicuro e lo hanno fatto brillare in maniera controllata».

Da parte del primo cittadino di Garda è poi giunto anche un invito rivolto alla popolazione locale: « Nel caso in cui dovesse ricapitare, ha spiegato il sindaco di Garda Bendinelli - si ricorda che prudenzialmente in questi casi non si deve recuperare l’arma, bensì lasciarla dov’è e dare le coordinate del ritrovamento agli organi di polizia. Questo - conclude il sindaco - serve per garantire una maggiore incolumità di tutti».