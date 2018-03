Polizia e Finanza battono il territorio: 5 arresti e 1 chilo di droga sequestrato

Operazione Periferie Sicure. Questo il nome della campagna, coordinata dalla Questura di Verona e mirata a garantire maggiori livelli di sicurezza nelle zone ritenute più a rischio, che si è svolta dal 12 al 17 marzo. Oltre alla Polizia di Stato, sono state impegnate anche Guardia di Finanza e Polizia Locale, che in soli 6 giorni hanno impiegato più 200 unità operative, grazie alle quali sono stati svolti accertamenti su 825 soggetti, oltre 3000 veicoli e 52 esercizi commerciali.

Nella prima parte della settimana sono scattati servizi mirati al contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti nelle zone ritenute di maggiore degrado, mentre negli ultimi tre giorni sono state toccate le zone maggiormente interessate dalla "movida" veronese, dove sono stati effettuati interventi anche di natura amministrativa e specifiche verifiche su esercizi commerciali e locali di intrattenimento, con l’obiettivo di combattere il fenomeno dell’abusivismo commerciale.

L'operazione ha portato alla denuncia in stato di libertà di 19 persone e all’arresto di altre 5. Più di 20 i provvedimenti amministrativi emessi in materia di immigrazione, di cui un obbligo di accompagnamento presso i Centri di accoglienza per il rimpatrio, 5 ordini di lasciare il territorio nazionale e 6 provvedimenti di espulsione. Una decina le misure di prevenzione adottate e più di 30 le sanzioni amministrative irrogate.

I pattugliamenti effettuati nelle diverse aree della città hanno consentito inoltre di togliere dalle strade veronesi un quantitativo di droga superiore a 1 chilogrammo tra hashish, marijuana e metanfetamine, che è stato sequestrato dalle forze dell’ordine.