Estate sicura, controlli a tappeto della polizia: denunce, arresti e sanzioni agli automobilisti

Sono 786 equipaggi, pari a 1.906 dipendenti, quelli messi in campo dalla polizia di Stato nell’ambito della terza fase dell’operazione ad alto impatto denominata "Estate Sicura 2018". L’iniziativa effettuata dal 7 al 9 agosto, ha coinvolto più di venti città italiane ed è stata coordinata dal Servizio controllo del territorio della Direzione Centrale Anticrimine del Dipartimento di Pubblica Sicurezza presso il Ministero dell’Interno, con lo scopo di aumentare i controlli nel periodo estivo, quando si acuisce il fenomeno dei furti in appartamento, specie nelle grandi città che si spopolano, e si ripropone l’esigenza di una forte azione di contrasto ai reati predatori, intensificando i servizi di prevenzione e repressione.

I controlli nel Veronese

Anche il territorio veronese è stato interessato con un importante sforzo da parte del Questore di Verona che ha messo in campo 26 equipaggi, pari a 58 uomini delle Volanti, della Squadra Mobile, della Polizia Scientifica e del Reparto Prevenzione Crimine di Padova. A sostegno del dispositivo anche diversi equipaggi della Polizia Stradale della Sezione di Verona Sud.

Multe per 34 veicoli

I controlli hanno avuto inizio alle 6.00 del 7 agosto e si sono protratti fino a tarda notte del 9 agosto. L’attività svolta ha consentito di identificare e controllare 528 persone, di cui 289 extracomunitarie e 301 pregiudicate. L’utilizzo del "sistema mercurio", nuovo sistema tecnologico di lettura delle targhe, ha permesso di sottoporre all’occhio elettronico 7.703 veicoli sui 7.960 complessivamente controllati, di questi un veicolo è stato sequestrato e ben 34 veicoli sono stati contravvenzionati ai sensi del Codice della Strada.

Segnalazioni per droga

Sono stati segnalati all’autorità giudiziaria cinque persone di cui due cittadini marocchini per violazione di domicilio, un nigeriano e un ghanese per resistenza e minaccia a pubblico ufficiale ed un richiedente asilo per detenzione di sostanza stupefacente a fine spaccio a seguito di rinvenimento di 23 grammi di marijuana suddivisa in 5 involucri.

Arrestata per spaccio una donna

Durante l’attività di osservazione e controllo, gli uomini della Squadra Mobile hanno tratto in arresto una donna per detenzione di circa 25 grammi di cocaina e, nello stesso frangente, l’acquirente della sostanza è stato bloccato dagli uomini delle Volanti e sanzionato amministrativamente per uso personale per circa 2 grammi.