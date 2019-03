Maxi operazione contro la 'ndrangheta in Veneto: 33 persone arrestate

È scattata in Veneto, nella giornata del 12 marzo, un'importante operazione contro la 'ndrangheta, che vede impegnati i carabinieri di Padova e la guardia di finanza di Venezia, coordinate dalla Procura distrettuale antimafia della Laguna.

33 le misure di custodia cautelare eseguite, con gli indagati che risultano accusati di vario titolo di associazione per delinquere di stampo mafioso finalizzata al riciclaggio, usura, sequestro di persona, estorsione e emissione di fatture inesistenti.

«Mentre attendiamo i particolari, che verranno resi noti più tardi, è già chiaro che siamo di fronte a una nuova importante operazione contro la criminalità organizzata nel Veneto. Una conferma, se ce ne fosse ancora bisogno, dell’efficienza della Procura Distrettuale Antimafia di Venezia guidata da Bruno Cherchi e del coordinamento delle forze dell’ordine sul campo, che ci regalano questa belle notizie. La giornata comincia bene». Ha detto il Presidente della Regione del Veneto, Luca Zaia, dopo aver appreso la notizia dell'operazione.

«Che si tratti di criminalità organizzata o no – aggiunge Zaia – questi figuri devono capire che il Veneto è terra di onestà e di legalità, che non sopporta i delinquenti e che è supportata da Inquirenti e Forze dell’Ordine tenaci, preparati, duri quanto serve. Pane duro da masticare per il crimine, che lo sarà ogni giorno di più. Vale a dire tolleranza zero».