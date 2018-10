Operaio viene trovato morto in uno stabilimento di Oppeano dai colleghi

Un triste e drammatico ritrovamento è avvenuto nella mattinata di venerdì a Vallese di Oppeano, nello stabilimento "Girardi Pubblicità Srl": un operaio di 41 anni, originario della Moldavia, è stato infatti trovato senza vita.

L'uomo è stato probabilmente colto da un malore la sera precedente, quando toccava a lui chiudere il deposito di cartellonistica stradale, ed è stato poi trovato a terra il giorno seguente dai colleghi. Sul posto è arrivato il personale del 118, ma per il 41enne non c'era già più nulla da fare.

Sul luogo del ritrovamento sono intervenuti, oltre ai tecnici Spisal, anche i carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile di Legnago, insieme ai militari di Oppeano e Ronco all'Adige. Le ipotesi di morte violenta o suicidio al momento sono state accantonate e il corpo è stato trasferito a borgo Roma, dove si trova l'Istituto di medicina legale del policlinico Rossi, in attesa che il magistrato di turno si pronunci sull'autopsia.