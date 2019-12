Colpito alla testa da un braccio meccanico: operaio in gravi condizioni

È stato ricoverato in prognosi riservata un operaio della ditta Adige Costruzioni srl, situata in via Albere a Verona, il quale stava lavornado a Padola di Comelico Superiore in provincia di Belluno.

Il tutto si è verificato intorno alle 11.30 di mercoledì 4 dicembre, presso un cantiere edile dedicato alla fibra ottica che si trova all'altezza del civico 10 di via Valgrande. Stando a quanto appreso, G.G., classe 1974 e originario di Sant'Agata di Militello, sarebbe stato colpito accidentalmente alla testa dal braccio meccanico di una macchina operatrice, che gli ha procurato lesioni al volto e un trauma cranico. In suo soccorso è arrivato il Suem 118 in elicottero, che lo ha poi trasportato nell'ospedale di Treviso, dove tutt'ora si trova ricoverato in pericolo di vita.

Sul posto è intervenuto anche il personale Spisal ed i carabinieri di Auronzo di Cadore, i quali si sono messi all'opera per portare alla luce le cause di questo ennesimo incidente sul lavoro.