Operaio muore folgorato in strada mentre lavora: inutili i soccorsi del 118

Ancora un tragico incidente sul lavoro nel Veronese, questa volta nel comune di Cavaion nella mattinata di martedì.

Stando alle prime informazioni apprese, poco dopo le 10 un operaio che stava lavorando sulle linee dell'alta tensione in via Ceriel è rimasto folgorato in strada, per cause ancora da appurare. In suo soccorso si sono precipitati l'ambulanza e l'elicottero del 118, ma per l'uomo non c'è stato niente da fare ed è deceduto sul posto.

Sul luogo sono intervenuti anche i vigili del fuoco ed i carabinieri.