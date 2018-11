Cade in una fossa di tre metri: operaio ferito in acciaieria a Verona

Un uomo è rimasto ferito nella mattinata di mercoledì, a causa di un incidente sul lavoro avvenuto alle Acciaierie di lungadige Galtarossa, a Verona.

Un tecnico di una ditta esterna, con una dinamica ancora da verificare, è caduto in una fossa delle fondamenta profonda circa tre metri, riportando alcune ferite ma senza perdere conoscenza. Scattato l'allarme intorno alle 10, sul posto si sono diretti due mezzi dei vigili del fuoco con una squadra SAF, per recuperare il lavoratore ed affidarlo alle cure del personale di Verona Emergenza. Il lavoratore è stato poi trasportato in codice giallo all'ospedale di borgo Trento per i traumi subiti alla colonna.