Operaio veronese in ospedale a Brescia dopo la caduta da un tetto

Un operaio veronese di 42 anni è rimasto vittima di un incidente sul lavoro ieri pomeriggio, 7 gennaio, nel Bresciano. L'uomo stava lavorando sul tetto di un capannone in ristrutturazione, come riportato da BresciaToday, tra via Corta e via Primo Maggio, a Ome. Il tetto avrebbe improvvisamente ceduto e il 42enne ha fatto un volo di oltre quattro metri. Fortunatamente, la sua caduta è stata attutita da una serie di imballaggi di cartone.

L'incidente è capitato intorno alle 14.30 e subito i colleghi dell'operaio hanno chiamato i soccorsi. Sul posto sono giunte un'automedica e un'ambulanza della Croce Rosse, oltre ai carabinieri di Passirano e i tecnici del lavoro di Ats Brescia. Il 42enne veronese è stato soccorso sul posto e poi portato in codice giallo all'ospedale Civile di Brescia. Ha riportato delle lievi lesioni e qualche piccola frattura e la sua dimissione dall'ospedale sarà rapida.