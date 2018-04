Open day al femminile negli ospedali di Verona sulle malattie reumatiche

Onda, Osservatorio nazionale sulla salute di genere e della donna, in occasione della Festa della Mamma, promuove un (H)Open day dedicato alle malattie reumatiche autoimmuni. Le malattie reumatiche, che nella maggior parte dei casi sono di origine autoimmune, causano disturbi a carico dell'apparato locomotore ed in generale dei tessuti connettivi dell'organismo. Rappresentano un gruppo estremamente eterogeno di malattie e si presentano con espressione e gravità differenti, colpendo oltre 3,5 milioni di donne italiane. Inoltre, spesso esordiscono in età giovane impattando sulla qualità della vita, sulla salute riproduttiva e sulla pianificazione familiare.

Obiettivo della giornata sarà promuovere la consapevolezza e la corretta informazione così come la prevenzione, la diagnosi e l'accesso ai percorsi specialistici diagnostico-terapeutici dedicati alle malattie reumatiche autoimmuni. In occasione dell'(H)Open day sarà distribuita negli ospedali coi Bollini Rosa la brochure informativa "Malattie reumatiche autoimmuni - Dalla pianificazione familiare alla genitorialità" anche scaricabile gratuitamente dal sito di Onda (www.ondaosservatorio.it). La brochure si propone di dare alle donne le informazioni necessarie per affrontare con maggior serenità e consapevolezza le decisioni che riguardano la fertilità e il desiderio di maternità.

I servizi offerti dagli ospedali saranno consultabili a partire dal 24 aprile sul sito www.bollinirosa.it dove sarà possibile visualizzare l'elenco dei centri aderenti con indicazioni su orari e modalità di prenotazione. Le iniziative promosse dall'Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona sono in programma venerdì 11 maggio e consistono in colloqui informativi sull'osteoporosi (dalle 9 alle 11) negli ambulatori di reumatologia, nel lotto A al secondo piano dell'ospedale di Borgo Roma. La prenotazione è obbligatoria al numero 045-8126069. E sempre venerdì 11 maggio si terranno dei colloqui informativi sul dolore tra fratture e artriti dalle 15 alle 17 negli ambulatori 19 e 22, al quarto piano lato Adige del padiglione geriatrico dell'ospedale di Borgo Trento. Anche in questo caso la prenotazione è obbligatoria al numero 045-8123908.