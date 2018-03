Cronaca Borgo Trento / Piazzale Aristide Stefani, 1

Per la Festa della Donna open day dedicato alla ginecologia nei due ospedali di Verona

Visite mediche, incontri e colloqui in ospedale a Borgo Trento e Borgo Roma, in occasione dell'8 Marzo per migliorare la consapevolezza e il livello di attenzione delle donne in ambito ginecologico e in particolare verso i fibromi uterini che nella metà dei casi sono asintomatici