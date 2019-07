Ondata di maltempo a Verona e provincia: segnalazioni sul lago e allerta per domenica

Breve, ma intensa la pioggia si è abbattuta sulla città di Verona ad inizio serata sabato 27 luglio. Alcune criticità si sono verificate lungo via Doria in Borgo Milano con la strada che si è parzialmente allagata, mentre Operaforte ha fatto sapere di aver annullato la proiezione serale di cinema all'aperto, ma le principali segnalazioni paiono arrivare dal fronte lacustre.

Il Comune di Torri ha comunicato di aver annullato l'evento "Bisse rose" a causa del maltempo, mentre a Valeggio sul Mincio nella frazione di Salionze alcuni alberi sono stati abbattuti dal forte vento e dalla pioggia lungo la strada provinciale che porta a Peschiera. Il Comune di Valeggio ha quindi ricordato ai suoi cittadini che per le prossime ore si alterneranno «varie fasi di tempo instabile/perturbato con crescente probabilità di rovesci e temporali fino a metà giornata di domenica 28 luglio».

Anche per domenica sono infatti probabili temporali intensi con forti rovesci, grandinate e raffiche di vento localmente persistenti con quantitativi abbondanti. Proprio in considerazione di tali fenomeni meteorologici previsti, la criticità idrogeologica attesa è riferita anche allo scenario per temporali forti.