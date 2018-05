Omicidio di Valgatara, 6 imputati a giudizio: chiedono uno sconto della pena

Nel settembre 2016 picchiarono a morte Luciano Castellani al termine di una rapina finita nel peggiore dei modi nella sua abitazione di Marano di Valpolicella e ora risponderanno delle loro azioni nel processo iniziato venerdì.

Come riporta TgVerona inoltre, la banda avrebbe chiesto uno sconto di pena, mentre due componenti vorrebbero anche la scarcerazione.

Per i sei romeni l'accusa è di omicidio volontario, eccezione fatta per la donna presente nel gruppo, a cui si contesta solo di aver partecipato alla rapina.

La banda fu incastrata dai carabinieri al termine di un'indagine definita un vero capolavoro per i pochi indizi lasciati dai malviventi, basata su intercettazioni telefoniche e ricerche tramite video di sorveglianza.