Uccisa e fatta a pezzi, identificata la vittima. I carabinieri cercano l'ex marito

Al primo interrogativo è stata data risposta. È stata trovata l'identità della donna, il cui corpo era stato rinvenuto smembrato il 30 dicembre scorso nella località di Gardoni a Valeggio sul Mincio. Il nome non è stato divulgato, ma i carabinieri hanno riferito ad Ansa che si tratta di una donna marocchina di 46 anni che viveva a Verona. Da circa 20 anni si trovava in Italia, dove ha lavorato saltuariamente come badante o donna delle pulizie.

C'è un dettaglio nella vita privata della vittima su cui ora gli investigatori stanno lavorando. La donna era separata dal marito e i carabinieri ora stanno cercando proprio lui.

Sono state le analisi medico legali a fornire ai militari gli indizi per risalire all'identità dalla donna. Analisi non facili dato che il corpo era stato ritrovato diviso in dieci parti, tutte abbandonate in un campo di Gardoni. È altamente probabile che la donna prima sia stata uccisa e poi il suo corpo sia stato tagliato con una sega elettrica. Capire ora come si stata uccisa la vittima potrebbe essere un altro passo decisivo per le indagini.