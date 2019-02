Omicidio Tomassoli, per Dalle Donne è iniziata la detenzione in carcere

Da lunedì, 11 febbraio, Raffaele Dalle Donne è in carcere a Montorio, come lui stesso aveva chiesto nel 2016, per scontare il prima possibile la sua pena e chiudere il suo conto ancora aperto con la giustizia. Il suo avvocato difensore, Umberto De Luca, ha spiegato a L'Arena che il suo assistito dovrà scontare poco più di quattro anni. Si aspettava che un giorno alla sua pena sarebbe stata data esecuzione. E quel giorno è arrivato.

Raffaele Dalle Donne è uno dei cinque ragazzi accusati dell'omicidio di Nicola Tommasoli, avvenuto nel maggio 2008. Condannato in appello nel febbraio 2015, la sua pena era stata confermata l'anno seguente con la decisione della Corte di Cassazione. In quel grado di giudizio, era stata annullata la condanna ad altri due imputati, Guglielmo Corsi e Andrea Vesentini, i quali sono stati nuovamente giudicati e condannati dalla Corte d'Appello di Venezia.

Infine, per gli altri due condannati, Federico Perini e Nicolò Veneri, la pena di undici anni e un mese di carcere è stata già scontata. La loro buona condotta gli ha permesso di accumulare nel tempo degli sconti di pena e così il loro debito con la giustizia è stato saldato.