Macabra scoperta sul Garda: trovato il cadavere di una donna in un parco

Sulla costa trentina del lago di Garda, poco lontano dal confine con la provincia scaligera, un tragico e macabro ritrovamento è stato fatto nella mattinata di giovedì 5 settembre.

Come riportano i colleghi di TrentoToday, a Nago Torbole, intorno alle 7.30 del mattino, il cadavere di una donna di 44 anni è stato rinvenuto all'interno del parco di un locale pubblico. Sul luogo del ritrovamento sono intervenuti il magistrato di turno De Angelis, il medico legale da Verona e i carabinieri, che hanno dato il via alle indagini sulle cause della morte: sul corpo infatti sono state rinvenute gravi lesioni.

L'allarme è stato lanciato dal compagno della 44enne, un uomo classe 1969, che è stato ascoltato dagli inquirenti. Il cadavere in un terrazzamento all'interno del giardino vicino al locale 'Sesto Grado'. Il marito ha affermato di aver passato la notte a fianco a lei e di averla ritrovata morta svegliandosi all'alba.

Secondo quanto trapelato, la coppia, che frequentava il bar sporadicamente, ha cenato e preso un caffè. I due, riferiscono dal locale, erano come sempre tranquilli e non stavano discutendo. Dopo aver ordinato un digestivo, verso le 23.30, hanno chiesto al gestore se potevano fermarsi nel giardino un po' dopo la chiusura e lui ha acconsentito. Giovedì mattina il tragico epilogo: il marito della vittima ha allertato il 112 dicendo di essersi risvegliato con il cadavere della moglie accanto.