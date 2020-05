Droga e sangue nella notte di Legnago: accoltellato a morte un uomo

Tragica notte a Legnago. Un'omicidio si è consumato tra la mezzanotte e l'una della notte di domenica nella zona nord del centro della Bassa Veronese, sul quale stanno ora indagando i carabinieri della compagnia locale, coordinati dal Pm Ormanni.

Secondo i primi riscontri, un incontro per l'acquisto di una moderata quantità di cocaina, si suppone per uso personale del compratore, si sarebbe concluso con un acceso diverbio sfociato in un accoltellamento, forse anche a causa dell'alcol. A perdere la vita sarebbe stato un uomo originario dell'est europeo.

Gli accertamenti dei militari stanno proseguendo a ritmi serrati e nel massimo riserbo.

