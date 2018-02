Omicidio di Albaredo. Niente ergastolo per l'assassino di Mirela e Larisa

Niente ergastolo per Andrei Filip, il giovane di origine romena che il 13 febbraio 2016 assassinò madre Mirela Balan e sorellastra Larisa dopo un un litigio, per farne poi a pezzi il corpo e gettarlo nell'Adige.

Come riporta TgVerona, la corte d'appello di Venezia ha ridotto la pena dell'omicida a 30 anni, riconoscendogli le "attenuanti generiche".

Condannata invece a 14 anni e 8 mesi, resta ancora in bilico la posizione della fidanzata di Andrei, minorenne all'epoca dei fatti, che per l'accusa avrebbe dato il coltello all'assassino e l'avrebbe aiutato a liberarsi dei cadaveri. La giovane attualmente si trova in Romania e qualche settimana fa era stata ventilata l'ipotesi della sua estradizione, essendo incriminata per l'omicidio di Mirela (non per quello della piccola Larisa, strangolata da Andrei). Dal canto suo lei aveva sempre dichiarato di aver agito sotto la minaccia del fidanzato.