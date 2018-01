Villafranca, nuovo asilo innovativo con un contributo di oltre 4 milioni di euro

Nuovi asili per mille bambini veneti. Sorgeranno ad Arcugnano (Vicenza), Occhiobello (Rovigo) e a Villafranca di Verona, grazie ai fondi Inail che il Ministero dell'istruzione, tramite le Regioni, ha messo a bando.

La Regione Veneto si è aggiudicata 13,5 milioni di euro (dei 150 stanziati su scala nazionale) per realizzare poli dell'infanzia innovativi, cioè servizi educativi pubblici per i bambini in età 0-6 anni, che integrino asili nido e scuole materne in un progetto educativo unitario, nella soluzione logistica e nel percorso didattico.

È un investimento importante per il Veneto, che potenzierà l'offerta di servizi per la prima infanzia - ha sottolineato l'assessore regionale Manuela Lanzarin - Mille posti in più rappresentano una boccata di ossigeno, un investimento significativo nei percorsi educativi per la prima infanzia e nei servizi per le famiglie, per aiutare mamme e papà a conciliare meglio tempi di vita e di lavoro. Attualmente in Veneto 21 bambini su 100 in età 0-3 anni trovano posto al nido. Il nostro obiettivo è utilizzare al meglio le risorse, regionali e statali, ordinarie e straordinarie, per sostenere e potenziare la rete delle strutture per la prima infanzia, nonostante non sia scuola dell'obbligo, perchè è un diritto dei più piccoli vivere spazi ed esperienze educative di socialità, ed è una esigenza delle famiglie, in particolare delle giovani coppie, riuscire a coniugare genitorialità e lavoro.

Dei 9 progetti che hanno partecipato al bando, sette sono stati giudicati ammissibili e alla fine tre hanno superato il vaglio tecnico dei criteri individuati, in base a biocompatibilità, sostenibilità e valenza educativa del progetto. Villafranca potrà contare su un contributo di 4.584.903 euro per il nuovo complesso per l'infanzia che impegnerà 10mila metri quadrati di superficie, di cui 3mila di superficie coperta, in un'area contigua al centro urbano: vi troveranno posto 9 sezioni di scuola materna (270 bambini) e 60 posti di asilo nido. "Siamo andati sino in Giappone per acquisire spunti progettuali", ha sottolineato il sindaco di Villafranca Mario Faccioli.