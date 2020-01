Offende la dipendente del supermercato e colpisce i carabinieri: arrestato

Senza motivo, avrebbe iniziato ad insultare la dipendente di un supermercato e quando i carabinieri lo hanno invitato a trattenersi, avrebbe ignorato le loro richieste, cercando anche di colpirli. È stato dunque arrestato, in flagranza del reato di resistenza a pubblico ufficiale, D.E., classe 1991 nato in Albania ma cittadino Italiano, residente a Bussolengo e risultato positivo nella banca dati della forze di polizia.

Il tutto è avvenuto proprio nel suo comune di residenza, Bussolengo, nel pomeriggio di venerdì. È stata la direttrice del supermercato Martinelli, situato in via Verona, a richiedere l'intervento dei militari della stazione locale, dopo che una sua dipendente le aveva riferito che, in più di un'occasione, un giovane a lei sconosciuto l'aveva importunata. In particolare, l'uomo si sarebbe presentato presso il punto vendita e avrebbe iniziato a rivolgersi a lei con frasi molto offensive, senza alcun apparente motivo.

Sul posto sono dunque arrivati i carabinieri della stazione di Bussolengo, che hanno raggiunto il giovane per procedere alla sua identificazione, oltre ad invitarlo ad uscire dal supermercato e a desistere dai comportamenti tenuti poco prima. D.E. tuttavia avrebbe ignorato le richieste dei miliari, arrivando anche a colpire entrambi gli operatori per guadagnarsi la fuga, venendo però bloccato e tratto in arresto.

Dopo le operazioni di fotosegnalamento, D.E. è stato condotto alla propria residenza in regime di arresti domiciliari. Sabato mattina è comparso davanti al giudice per il rito direttissimo, a seguito del quale il provvedimento è stato convalidato, mentre nessuna misura è stata disposta nei suoi confronti.