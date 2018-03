Tradito dall'odore di marijuana in auto, giovane viene arrestato da carabinieri

I controlli sul territorio messi in atto dalla Compagnia dei Carabinieri di Villafranca di Verona, ha dato ancora una volta i suoi frutti. Nel primo pomeriggio di sabato 10 marzo l'Aliquota Radiomobile ha messo le manette ai polsi di A.P., italiano classe 1991, trovato in possesso di numerose dosi di marijuana, secondo le forze dell'ordine già pronte per essere vendute sul mercato villafranchese, per un peso complessivo di quasi 150 grammi.

Il giovane, un insospettabile operaio incensurato, è stato fermato dai militari per un semplice controllo stradale mentre viaggiava a bordo della propria auto. Ad attirare l'attenzione degli uomini dell'Arma è stato l'atteggiamento particolarmente nervoso del guidatore e, soprattutto, il forte odore di marijuana presente nell'abitacolo, che li ha convinti ad eseguire un'approfondita perquisizione del veicolo.

A.P., conclusi gli atti di rito, è stato quindi condotto alla propria abitazione in regime di arresti domiciliari, in attesa del giudizio direttissimo che si svolgerà lunedì 12 marzo.