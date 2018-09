Sorpresa da un temporale in montagna, si cerca una donna di 71 anni

Sono scattate nella notte tra lunedì e martedì, a Selva di Progno di Progno, le ricerche di una donna di 71 anni. Stando a quanto riferito, si sarebbe allontanata nella mattinata di lunedì per una passeggiata sul Carega e dal primo pomeriggio non si avrebbero più sue notizie.

Dopo aver lasciato la macchina al Rifugio Revolto alle prime ore di lunedì, Odetta Zecchetto, 71 anni, di Verona, si è incamminata sul sentiero e alle 8 ha raggiunto il Rifugio Pertica, dove ha scambiato alcune parole col gestore ed è ripartita. Fino al Rifugio Fraccaroli, Odetta ha mandato fotografie al marito lungo il percorso, interrompendo i messaggi attorno alle 14.

Intorno alle 15.30 la montagna però è stata investita da un forte temporale: dopo averla attesa invano, aver contattato i rifugi e con il cellulare che suonava senza che lei rispondesse, il marito ha lanciato l'allarme. Squadre del Soccorso alpino di Verona e di Ala, per il versante trentino, hanno perlustrato tutta la rete sentieristica attorno al Rifugio Fraccaroli. Questa mattina l'elicottero di Trento ha trasportato in quota le squadre al Fraccaroli per far ridistribuire i soccorritori lungo i diversi itinerari. Anche il Soccorso alpino di Recoaro - Valdagno sta salendo il Vajo Battisti, mentre i vigili del fuoco sono stati impegnati dalle 22 alle 6 del mattino.

Odetta, che è alta 1 metro e 55, ha occhi verdi e capelli castani, indossa una felpa rossa e pantaloni grigi a mezza gamba e porta uno zaino rosso. Chiunque avesse sue notizie è pregato di contattare i carabinieri.