Occupazioni abusive a Forte Procolo: allontanato e denunciato un uomo

Mercoledì mattina la Polizia municipale è intervenuta all’interno di Forte Procolo, in via da Levanto, per verificare eventuali presenze e occupazioni irregolari. Gli agenti hanno individuato un uomo, di nazionalità romena, regolarmente presente in Italia, che è stato allontanato e denunciato all'autorità giudiziaria per i reati di occupazione di edificio pubblico e danneggiamento.

L'accesso ai locali interni della struttura militare avveniva attraverso una breccia di circa un metro aperta nel muro dell'edificio, che, come disposto dagli agenti, verrà chiusa quanto prima.

Durante la mattinata il Reparto Motorizzato e i Vigili di quartiere hanno effettuato anche un accurato controllo delle diverse aree di pertinenza del Forte, rilevando altri segni di recenti occupazioni. Per questo motivo i controlli proseguiranno anche nei prossimi giorni.