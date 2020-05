Occupano in tre un immobile e cambiano la serratura: denunciati dai carabinieri

Nella giornata di giovedì 30 aprile, i carabinieri della stazione di Minerbe riferiscono di essere intervenuti a seguito di una segnalazione da parte di una residente della provincia, proprietaria di un immobile situato ad Albaredo d’Adige. La donna, non riuscendo ad entrare nella proprietà e accortasi che la serratura era stata cambiata, ha contattato i carabinieri che sono intervenuti prontamente e, una volta giunti sul posto, hanno riscontrato che nel casolare erano presenti delle persone.

La pattuglia, riferisce la nota dei carabinieri, avrebbe a quel punto identificato tre individui tutti di origine marocchina, i quali si sarebbero introdotti nell'abitazione mediante effrazione della serratura e procedendo poi alla sua successiva sostituzione, occupando l'immobile con effetti personali e realizzando un by-pass al contatore, al fine di usufruire fraudolentemente dell'energia elettrica.

I tre cittadini, rivela quindi la nota dei carabinieri, sono stati pertanto deferiti in stato di libertà alla competente autorità giudiziaria, in concorso fra loro, per i reati di danneggiamento, furto di energia elettrica e invasione di terreni ed edifici. Uno di loro è stato inoltre deferito per la violazione dell'ordine di espulsione, cui sarebbe risultato già sottoposto in precedenza.