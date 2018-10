Case del Demanio occupate abusivamente: allontanati e denunciati un uomo e una donna

Due persone, una donna bosniaca e un cittadino marocchino, sono stati allontanati dalle case abbandonate nell’area del Demanio, in via Faccio, che erano state occupate abusivamente.

L’operazione è stata eseguita dagli agenti della polizia municipale, a seguito della denuncia presentata dai Dirigenti dell’Agenzia del Demanio. L’uomo e la donna sono stati segnalati alla Procura della Repubblica per invasione di edificio.

Sul posto sono intervenuti i mezzi dell'Amia per il recupero di una importante massa di rifiuti, mentre nelle prossime settimane è prevista una nuova fase delle demolizioni delle case fatiscenti di via Faccio. È intervenuta anche Acque Veronesi per la chiusura definitiva dei contatori idrici.