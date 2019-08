Occupano abusivamente un immobile a Veronetta, due denunciati

Grazie alla segnalazione di un cittadino, ieri pomeriggio, 31 luglio, i vigili di quartiere sono intervenuti a Veronetta, tra via Santa Marta e il dormitorio Camploy, dove un 34enne tunisino ed una donna di nazionalità tedesca avevano occupato abusivamente un appartamento del Comune in vicolo Madonnina 10, un locale che in passato era stato dato in concessione ad un'associazione legata al Carnevale Veronese.

L'uomo era privo di documenti ed è stato accompagnato al comando della polizia municipale di Verona per l'identificazione. Una volta identificato, sono emerse anche le condanne che il 34enne aveva ricevuto per vari reati. Il tunisino è stato quindi denunciato insieme alla donna tedesce per invasione di edificio e danneggiamento ad un bene di proprietà comunale.



(L'immobile occupato a Veronetta)

Oltre a questo episodio, nelle ultime 48 ore sono state 124 le persone identificate nell'ambito dei controlli per la sicurezza urbana della polizia municipale. Le operazioni hanno portato al sanzionamento di 19 persone per violazioni al regolamento di polizia urbana e alla notifica di 19 daspo con allontanamento per 48 ore dal luogo delle violazioni.