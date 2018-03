Occupano la casa del capo stazione e ci mettono gli elettrodomestici: arrestati

Avevano occupato abusivamente l'alloggio inutilizzato del capo stazione e, sfruttando, un bypass sulla rete elettrica pubblica, lo avevano anche riempito di elettrodomestici.

I carabinieri di Minerbe, nella mattinata di mercoledì, sono intervenuti allo scalo ferroviario di Bevilacqua, dove alcune segnalazioni indicavano la presenza di abusivi. I militari dunque hanno dato il via alle verifiche, scoprendo che effettivamente l'appartamento era occupato da una coppia di cittadini marocchini: C.M.H., un uomo classe 1959, regolare in Italia, nullafacente, con pregiudizi di polizia alle spalle; e E.A.R., una donna del 1966, con a sua volta precedenti di polizia.

I coniugi, oltre ad occupare abusivamente l'alloggio, usufruivano senza pagare della corrente elettrica grazie ad un allacciamento alla rete pubblica. I militari infatti nell'abitazione hanno trovato numerosi elettrodomestici, tra i quali: 3 stufette elettriche, 3 televisori, 1 congelatore, 2 frigoriferi, 1 boiler elettrico e altri.

Per tutti e due quindi è scattato l'arresto per furto aggravato di energia elettrica e la denuncia a piede libero per invasione di terreni ed edifici. Su disposizione de Pm di turno, entrambi si trovano ora agli arresti domiciliari, in attesa del giudizio per direttissima.