Occupa un garage di un condominio Agec: segnalato un uomo di 46 anni

Aveva trasformato un garage in un vero e proprio alloggio, attrezzato con brande, mobili e una cucina. Un cittadino italiano 46enne è stato trovato martedì mattina dalla Polizia municipale all’interno di un garage in un condominio Agec di via Marin Faliero. L’uomo è stato segnalato alla Procura della Repubblica per invasione di edificio e ai Servizi sociali del Comune.

Dall'inizio dell'anno sono stati già 128 gli interventi realizzati dalla Polizia municipale con i tecnici di Agec per impedire occupazioni abusive non solo di appartamenti ma anche di pertinenze come cantine, garages e spazi condominiali vari.