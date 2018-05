Nuovo mezzo per la Scientifica: innovazione tecnologica al servizio degli agenti

In Piazza dei Signori, nel cuore di Verona, la Polizia di Stato ha presentato il nuovo Forensic Fullback, il mezzo che verrà dato in dotazione alla sezione della Scientifica per eseguire i sopralluoghi sulla scena del crimine.

"Un nuovo veicolo per gli operatori della polizia scientifica che unisce professionalità, rigore scientifico e innovazione tecnologica - afferma Nicola Gallo, dirigente del gabinetto interregionale polizia scientifica del triveneto -. Garantisce standard qualitativi certificati per l’individuazione e la raccolta delle fonti di prova al fine di sostenere l’accusa in fase processuale. È un mezzo duttile destinato alle scene del crimine più complesse che consente anche di seguire in diretta il sopralluogo dalla centrale operativa, grazie ad un collegamento con tecnologia LTE".

Oltre al dirigente Gallo, alla presentazione del mezzo erano presenti il procuratore Angela barbaglio e dirigenti e funzionari della Questura di Verona.

A bordo del Forensic Fullback sono presenti dotazioni e apparecchature supplementari studiate nei dettagli: un contenitore frigorifero per garantire la custodia dei reperti; fari supplementari e un gazebo per lavorare in scenari e condizioni atmosferiche particolari; il sistema "Mercurio" per il collegamento alle banche dati; dispositivi di protezione per gli operatori; luci forensi, kit e dispositivi per la visualizzazione delle impronte papillari e l'esltazione di tracce biologiche. Con il sistema applicativo "Nemesi" poi si procederà, grazie al software innovativo, all'elaborazione, redazione e memorizzazione, secondo lo standard ISO 9001, di tutti i sopralluoghi realizzati sul territorio nazionale.

Tutto questo per rendere più semplice, affidabile e precisa, la ricostruzione e l'esposizione del delitto avvenuto da parte degli inquirenti in sede processuale.

Insieme al nuovo mezzo, è stato presentato anche il nuovo logo della Polizia Scientifica, che testimonia la lunga storia e la continua evoluzione della Polizia.