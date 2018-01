Sicurezza a Bussolengo e Valeggio sul Mincio, installate nuove telecamere

Continuano gli investimenti in sicurezza nei comuni veronesi. Il Comune di Bussolengo ha dato il via ai lavori di aggiornamento ed ampliamento del sistema di videosorveglianza pubblica. La stessa scelta è stata presa dal Comune di Valeggio sul Mincio che ha individuato nuovi punti di monitoraggio e controllo del territorio.

Il comandante della polizia locale di Bussolengo Enrico Bartolomei ha riferito che sono state acquistate ed installate due nuove telecamere di videosorveglianza, a supporto di quelle già esistenti nel territorio comunale.

Il problema della gestione della sicurezza e del contrasto alla criminalità è in primordine tra le mansioni a noi affidate - ha detto Bartolomei - La nostra è un'azione che esercitiamo di concerto con le altre forze dell'ordine. Attualmente sono presenti a Bussolengo 37 telecamere di videosorveglianza, delle quali 2 sono mobili ed alcune a specifica lettura della targa, queste ultime in particolare svolgono un'azione fondamentale per risalire velocemente ai proprietari e conducenti di autovetture che transitano sul territorio. Tramite la visione delle telecamere siamo riusciti ad individuare l'autore del danneggiamento alla porta del comando, di altre strutture pubbliche e gli autori di atti di vandalismo. Le telecamere mobili, invece, vengono perlopiù utilizzate per servizi di sorveglianza dei luoghi in cui vengono impropriamente abbandonati i rifiuti. Grazie a questa attività siamo riusciti ad individuare e sanzionare numerosi responsabili.

A Valeggio, invece, quattro telecamere saranno installate nelle due isolo ecologiche per prevenire e reprimere gli atti vandalici e i reati connessi allo scorretto conferimento dei rifiuti. Saranno inoltre installati due varchi di lettura targhe sulla Regionale 249, uno nell'abitato di Salionze e l'altro all’intersezione con località Pasini. Si tratta di un investimento di circa 40mila euro, che va ad integrare la rete di dodici telecamere attualmente operative.

Abbiamo deciso di investire sull'installazione di questi sistemi di controllo - ha dichiarato l'assessore alla sicurezza Simone Mazzafelli - in quanto segnalano in tempo reale, sui dispositivi in dotazione agli operatori di polizia stradale, l'attraversamento dei varchi di veicoli con targhe contenute in un'apposita blacklist, affinché le pattuglie in servizio possano intercettarle e fermarle. Il varco di Salionze permetterà anche di estrapolare le targhe degli autocarri che transitano, in barba ai divieti.

Nell'ultimo consiglio comunale del 2017 di Valeggio, inoltre, è stato approvato il nuovo regolamento comunale per la disciplina del sistema di videosorveglianza. Con questo strumento il Comune intendere promuovere il coinvolgimento dei privati per la realizzazione di singoli impianti di videosorveglianza, mediante cessione al Comune per l'integrazione con il sistema di videosorveglianza comunale.