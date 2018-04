L'Ulss cambia le disposizioni della guarda medica per migliorare il servizio

Nuove disposizioni per il servizio di guardia medica dell'Ulss 9 Scaligera. Per il miglioramento del servizio, l'ambulatorio ad accesso diretto avviene nei prefestivi dalle 10 alle 24, nei festivi dalle 8 alle 24 e di notte dalle 20 alle 24. Invece, dalle 24 alle 8 le modalità di intervento vengono concordate al telefono con i medici.

L'Ulss 9 ricorda che il servizio garantisce l'assistenza medica di base per situazioni non rimandabili, cioè per quei problemi sanitari per i quali non si può aspettare fino all'apertura dell'ambulatorio del proprio medico curante o del pediatra.