Coppia violenta la baby sitter, potrebbe esserci una seconda vittima

Al loro arresto, la polizia di Verona aveva voluto dare risalto per un motivo ben preciso: convincere eventuali altre vittime a farsi avanti e denunciare. E il sospetto che ci sia almeno un'altra vittima sembra ora emerso dagli ulteriori accertamenti svogli dagli agenti.

L'arresto in questione è quello divulgato lo scorso gennaio dalla polizia scaligera. In carcere era finita un coppia veronese, lui M.A. di 31 anni e lei G.B. di 27 anni. I due sono accusati di violenza sessuale e sequestro di persona. Avevano risposto all'annuncio di una ragazza che cercava lavoro come baby sitter. La coppia ha fatto salire la giovane in macchina, l'ha portata in un luogo appartato e poi l'uomo l'ha minacciata, costringendola ad avere un rapporto sessuale con lui.

Oltre a questo episodio, gli investigatori temevano che ce ne fossero altri. Un timore che si è rivelato fondato perché nel cellulare di lui sono state trovate immagini di un'altra violenza. I due l'avrebbero compiuta su di una donna, loro conoscente, e alle accuse di sequestro di persona e violenza sessuale si potrebbe aggiungere anche quella di tortura, come riportato da TgVerona.

La coppia, interrogata, se è avvalsa della facoltà di non rispondere.