Nasce una nuova pagina web del Comune di Verona dedicata alla tutela degli animali

Una nuova pagina web, sul sito del Comune, dedicata alla tutela e al benessere degli animali, con informazioni, curiosità e tutti i contatti utili, soprattutto in caso di emergenza. Da oggi digitando l'indirizzo www.animali.comune.verona.it, si potrà accedere direttamente allo spazio web che contiene notizie su campagne di sensibilizzazione, eventi e convegni, aggiornamenti sulle normative vigenti in materia di animali, modalità per inviare segnalazioni o ricevere informazioni.

Nove le aree tematiche presenti all’interno della pagina, alcune delle quali specifiche come quella sulle normative, sull'sos animali, sugli eventi in programma e sulle adozioni; altre cinque invece sono dedicate alle diverse specie animali presenti sul territorio comunale: cani, gatti, volatili, ma anche zanzare, per essere sempre aggiornati su come effettuare le disinfestazioni, e la generica altri animali, che racchiude il resto del materiale utile.

È stata creata, inoltre, la casella e-mail animali@comune.verona.it, alla quale tutti i cittadini potranno rivolgersi in caso di dubbi, segnalazioni o richieste. Inviando una e-mail con nome, cognome e la volontà di essere aggiornati tramite mailing list, si riceveranno periodicamente tutte le informazioni sulle iniziative promosse dal Comune di Verona in tema di animali.

L’iniziativa è stata voluta dal consigliere comunale incaricato alla Tutela degli animali Laura Bocchi, dato il crescente interesse dei cittadini in merito alle tematiche che riguardano gli animali. Nel 2017 sono state 200 le segnalazioni pervenute al Comune, per la presenza di animali randagi, incidentati, maltrattati o selvatici rinvenuti sul territorio scaligero. Durante lo scorso anno sono stati 11 i cani sequestrati e accolti al nuovo Rifugio del Cane e 51 i gatti a cui è stato dato asilo.

«Fino ad oggi, tutte le notizie riguardanti gli animali erano frazionate e difficili da reperire – ha detto la consigliera Bocchi –. Grazie all'attenzione dell'Amministrazione comunale su questa tematica, ora un intero spazio web, raggiungibile facilmente grazie ad un indirizzo intuitivo, è interamente dedicato al mondo animale. Nei prossimi mesi ogni sezione sarà riempita di tante informazioni che terranno costantemente aggiornati i cittadini su tutte le iniziative che il Comune intende portare avanti, come ad esempio l'istituzione dell'albo per il riconoscimento del ruolo di coadiuvante alla gestione delle colonie feline, ovvero i volontari che accudiscono gatti randagi».