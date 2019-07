Rotta di nuovo la barriera antinquinamento sul Brendola, allarme per il Guà

Come la settimana scorsa, è stato ancora il maltempo a far scattare l'allarme al confine tra le province di Verona e di Vicenza. Ieri sera, 7 luglio, si è nuovamente rotto lo sbarramento creato sul corso d'acqua Brendola per bloccare gli inquinanti finiti nel piccolo fiume dopo l'incendio scoppiato alla Isello Vernici, ditta vicentina di Brendola.

Il rischio inquinamento non riguarda, però, solo il territorio berico, perché l'acqua del Brendola finisce anche nel Guà e ancora una volta, ieri sera, vigili del fuoco e volontari della protezione civile hanno dovuto calare nell'acqua del Guà le barriere galleggianti che hanno il compito di fermare eventuali sostanze nocive presenti nel fiume.

Il superamento del precente stato di criticità, dunque, non è durato a lungo e la sindaca di Zimella Sonia Biasin si è lamentata, come riporta L'Arena, ed è pronta a creare un fronte unico con gli altri primi cittadini coinvolti per risolvere il problema una volta per tutte.