Nudo ed ubriaco gira per il paese e reagisce ai carabinieri che lo fermano

Completamente nudo ed ubriaco, si aggirava per San Bonifacio nella notte tra martedì e mercoledì, fino a quando non è stato fermato dalle forze dell'ordine. C.A., nordafricano di 33 anni, nullafacente, pregiudicato ed irregolare, è stato tratto in arresto dai carabinieri dell'aliquota radiomobile della compagnia locale in flagranza di reato per resistenza e minaccia a pubblico ufficiale.

La sera del 25 giugno, alcuni passanti in Piazza della Costituzione e alcuni automobilisti sulla SR11, hanno avvissato il 112 dopo aver notato il 33enne che si aggirava per il paese nudo ed in stato confusionale. C.A. inoltre è un volto noto alle forze dell'ordine del posto, dal momento che il 12 giugno era stato vittima di una feroce aggressione avvenuta presso il centro commerciale Soave Center.

I carabinieri allora sono intervenuti per bloccarlo, ma a loro volta sarebbero stati aggrediti, riuscendo così ad immobilizzarlo solo dopo una breve colluttazione.

Portato al Pronto soccorso dell'ospedale di San Bonifacio, è stato poi condotto in caserma e mercoledì mattina si è presentato davanti all'autorità giudiziaria, che ha disposto per lui l'obbligo di firma quotidiano.