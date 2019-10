Si aggira nudo davanti alla stazione di Verona e viene portato in ospedale

Completamente nudo, passeggiava tra i mezzi pubblici e le persone entravano ed uscivano dalla stazione di Porta Nuova, provocando inevitabilmente qualche sorriso.

Si trattava però di un 39enne di origini tedesche, con problemi psichiatrici, che ad un certo punto si è seduto davanti allo scalo con gli occhi tristi e smarriti. Avvisati dell'accaduto da alcuni passanti, alcuni agenti di polizia lo hanno avvicinato e, prima di chiamare il 118 per condurlo in ospedale, gli hanno dato alcuni vestiti perché potesse coprirsi. Il 39enne è stato dunque condotto a borgo Trento, per ricevere le cure del caso.