Dopo il nubifragio scattano le operazioni di verifica e messa in sicurezza di palazzo Barbieri a Verona

È iniziata questa mattina l’ispezione aerea di Palazzo Barbieri, per verificare i danni causati dal nubifragio di sabato scorso e mettere in sicurezza gli evetuali elementi a rischio. Le forti piogge, infatti, avevano fatto cadere alcuni frammenti delle colonne e dei capitelli che si trovano lungo la facciata monumentale. E sbriciolato in più punti il tufo. Già nel corso della notte del 6 giugno erano intervenuti i Vigili del Fuoco, e la domenica mattina l’area sottostante era stata transennata e inibita al pubblico per garantire l’incolumità delle persone.

Questa mattina, sulla piattaforma, anche il sindaco Federico Sboarina e l’assessore ai Lavori pubblici Luca Zanotto. Insieme ai tecnici sono saliti lungo la facciata del Palazzo per vedere di persona le parti più ammalorate. I tecnici hanno poi continuato il lavoro per il distacco mirato degli elementi pericolanti, che verranno conservati e successivamente riposizionati assicurandone la stabilità. I lavori proseguiranno anche domani, dopodiché dovrà essere predisposto un progetto di restauro dell’intera parte monumentale del municipio.