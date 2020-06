Nubifragio e grandine, Verona finisce sott'acqua. Danni anche in provincia

È stata una notte decisamente impegnativa quella tra sabato e domenica per i vigili del fuoco, a causa di un forte temporale che si è abbattuto sulla città di Verona e sulle zone di Sona, Bussolengo e San Pietro in Cariano. Centinaia le chiamate giunte alla sala operativa del comando dei pompieri, che a partire dalle ore 20 del 6 giugno hanno effettuatto oltre 60 interventi di soccorso, con un'altra quindicina in coda nella mattinata del 7 e la possibilità che nel corso della giornata possano arrivare altre richieste, mentre proseguono i sopralluoghi per verificare i danni provocati dal maltempo.

Nessuna persona risulta essere rimasta ferita, ma sono stati segnalati danni ad abitazioni, colture e anche monumenti. Il video dell'articolo (fatto da Costantino Meo) mostra gli allagamenti della zona di borgo Venezia, in via Betteloni, ma i disagi per il traffico si sono verificati in tutta la città: gli automobilisti sono rimasti bloccati in diversi sottopassi, a Veronetta il nubifragio ha reso le strade impraticabili, così come a Verona Sud; stessa situazione anche a Santa Lucia e centro storico.

In via Campo Marzo due auto sono rimaste bloccate e gli occupanti sono stati recuperati dai vigili del fuoco, che hanno provvedutoanche alla rimozione dei veicoli. In Stradone Santa Lucia erano 3 le vetture bloccate nel sottopasso, con gli occupanti tratti in salvo da due squadre intervenute sul posto. Altri interventi hanno visto i pompieri impegnati nel prosciugamento di scantinati, infiltrazioni d'acqua dal soffitto, rimozione elementi pericolanti, taglio alberi e, appunto, soccorso a persone in difficoltà nei sottopassi.

Alcuni elementi in tufo delle colonne di Palazzo Barbieri, sede del Comune di Verona, si sono distaccati a causa delle abbondanti piogge: informate le autorità, alcune delle quali erano poi presenti al sopralluogo,i vigili del fuoco hanno posizionato del nastro segnaletico sulle tre facciate interessate dai distacchi, mentre il transennamento è stato effetttuato domenica. Finita ancora sott'acqua, Porta Borsari avrebbe subito un piccolo cedimento e un pezzo sarebbe finito a terra.

Nella zona della Valpolicella sono stati segnalati danni importanti alle colture, soprattutto ai vigneti, che saranno ora da quantificare.

Nel corso della notte i vigili del fuoco hanno rafforzato il dispositivo di soccorso, richiamando il personale in turno libero e attivando squadre da Vicenza, Padova e Rovigo. Gli interventi andranno avanti nel corso dell'intera giornata.