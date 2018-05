Va a spasso di notte, ma si trova ai domiciliari e finisce ancora in manette

I carabinieri della stazione di San Massimo lo hanno sorpreso al di fuori della propria abitazione nella notte tra martedì e mercoledì, nonostante si trovasse in condizione di arresti domiciliari.

Si tratta di un 28enne di orgini romene, pregiudicato, sottoposto a tale misura per reati contro la pubblica amministrazione il quale non si è fatto trovare in casa quando i militari di pattuglia sono andati da lui, in via Brigata Casale, per il consueto controllo.

Per lui sono quindi scattate le manette dopo essere stato colto nella flagranza del reato di evasione ed ora attende il giudizio per direttissima.