L'80enne Miguel Castillo è arrivato a Verona per studiare all'università

Andare all'università in una città straniera a 80 anni può essere una magnifica avventura. O almeno così la pensa Miguel Castillo, 80enne studente di storia e geografia dell'università di Valencia, che ha cominciato il suo quadrimestre di studio all'università di Verona grazie al progetto Erasmus.

A Valencia sono in classe con ragazzi di 20 anni, mi trovo benissimo e mi chiedono consigli per via della mia formazione giuridica - ha detto Castillo ad Ansa - Mi chiedono suggerimenti anche per le donne e le fidanzate.

E proprio le belle donne di Verona hanno affascinato il signor Castillo, già ribattezzato Nonno Erasmus. Ha dichiarato di aver visitato molte città italiane e di non conoscere molto il capoluogo scaligero, dove però era venuto una quarantina di anni fa con la prima moglie per vedere un'opera lirica in Arena.

Miguel Castillo è un notaio in pensione, ha tre figlie e sei nipoti e ha ripreso a studiare a 75 anni dopo aver avuto un infarto. Ma 4 bypass non sembrano in grado di fermarlo, come anche l'opposizione delle figlie che gli hanno dato del matto per la sua scelta di aderire al Progetto Erasmus.