Miguel nonno Erasmus: a 80 anni il notaio in pensione arriva in Università a Verona

Quello di Miguel Castillo non sarà un Erasmus come gli altri, sicuramente non come quello ritratto dal film L'Appartamento spagnolo, ma è comunque la prova che non si finisce mai di imparare. Come riportato da EuropaToday, il notaio Castillo, immatricolato alla Facoltà di Storia e Geografia dell'Università di Valencia, ha già superato gli 80 anni e da lunedì prossimo sarà a Verona per i suoi 4 mesi di Erasmus.

L'ispirazione dopo un infarto

Notaio in pensione, con tre figlie e sei nipotini, Castillo ha raccontato di avere deciso di riprendere gli studi universitari dopo un infarto che lo ha colpito a 75 anni, lasciandogli in dote 4 by-pass. "Mi sono detto: devo fare qualcosa, non posso restare fermo". Così il nonno-notaio di Valencia si è iscritto alla facoltà di Storia e Geografia. E dopo tre anni gli è stato proposto un periodo di studio Erasmus in un altro Paese europeo.

Il consiglio: "Anziani, apritevi al mondo"

Castillo ha scelto Verona, in ricordo di una visita di 42 anni fa, per ascoltare con la sua prima moglie un concerto in Arena della divina Maria Callas. Allora i suoi compagni di università non erano ancora nati e forse nemmeno qualche professore. E così, nonostante le proteste delle figlie, «papà sei matto», arriverà nel capoluogo scaligero il prossimo 19 febbraio per poi partecipare alla riunione degli studenti Erasmus fissato il giorno successivo in ateneo. E ben consapevole della propria scelta di vita, Miguel Castillio ha anche invitato tutti gli anziani a fare scelte simili: «Non chiudetevi in casa, - raccomando loro il notaio in pensione - apritevi al mondo, perché possiamo dare molto alla società e ricevere ancora molto».