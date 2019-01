Dà un nome falso al controllo per non essere scoperto, ma non basta

Un controllo dei carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile di Verona, eseguito nella serata di giovedì, si è concluso con l'arresto di un cittadino tunisino classe 1992, in Italia senza fissa dimora, per il reato di falsa attestazione a Pubblico Ufficiale sulla propria identità.

L'uomo è stato rintracciato e sottoposto a verifica dai militari all’interno della sala slot “Intralot”, situata in via Centro, ma si sarebbe subito dimostrato molto agitato e nervoso durante le semplici operazioni di routine.

A quel punto i carabinieri hanno iniziato a dubitare che quello fornito fosse effettivamente il su nome e si sono accertati che non stesse mentendo sulla propria identità per uno specifico motivo. Il nordafricano infatti era già sottoposto a una misura cautelare: stava scontando la misura dell’obbligo di firma presso la polizia giudiziaria di Bologna, ma da novembre non si presentava presso gli uffici di quel comune e vagava "libero" per l'Italia. Nel capolugo scaligero però gli uomini dell'Arma hanno scoperto che il nome dato loro era falso e lo hanno arrestato.

Attende ora il giudizio direttissimo.