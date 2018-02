Dà un nome falso ai carabinieri per non farsi scoprire: "irregolare" arrestato

Insieme ad un connazionale stava passeggiando per le vie di Tregnago e probabilmente non si aspettava di finire in manette. Infatti, mentre i due camminavano lungo una strada del paese, sono stati fermati da una pattuglia dei carabinieri della stazione locale che stava svolgendo un servizio di controllo di routine.

I due non erano volti noti della zona, così i militari hanno deciso di verificare la loro identità, scoprendo poi che erano privi di documenti. Nuovi e più approfonditi accertamenti hanno fatto emergere che entrambi sono originari del Marocco, irregolari ed incensurati, e che il 27enne aveva decinato false generalità, probabilmente per cercare di eludere i controlli e non far scoprire la sua situazione.

Il nordafricano è stato così arrestato e condotto nelle camere di sicurezza del Comando della Compagnia di San Bonifacio, dove ha atteso l'udienza di convalida.

L'altro uomo invece è stato portato in Questura per regolarizzare la sua posizione.