Fermata, dà un nome falso ai carabinieri: smascherata dalle impronte digitali

Falsa attestazione a pubblico ufficiale sulla propria identità. Questa l'accusa con la quale i carabinieri della compagnia di Villafranca hanno tratto in arresto O.F., classe 1998 di origine nigeriana, nella notte tra il 23 e il 24 maggio.

I militari dell'Aliquota Radiomobile stavano svolgendo l'ordinario servizio perlustrativo nei territori di competenza quando hanno controllato la donna, che si trovava a Caselle di Sommacampagna. Questa però, alla richiesta di declinare le proprie generalità, ha fornito un falso nominativo ed è stata smascherata dalla verifica delle impronte digitali attraverso la banca dati.

Finita in manette, O.F. è stata posta nuovamente in libertà su disposizione dell'Autorità Giudiziaria veronese, al termine degli atti di rito.