Nogarole Rocca. Via ai lavori di costruzione del centro logistico di Zalando

La collaborazione tra i diversi livelli decisionali e autorizzativi è stata determinante per velocizzare i tempi. Quando si parla di 1.000 posti di lavoro nel medio periodo, come in questo caso, prima si inizia e meglio è.

Sono le parole del sindaco di Nogarole Rocca Paolo Tovo, riportate da Ansa, ad annuciare il via ai lavori per la costruzione del centro logistico di Zalando, la piattaforma e-commerce d'abbigliamento che ha scelto la provincia di Verona per il proprion hub che velocizzerà le spedizioni nel Sud Europa.

La struttura dovrebbe essere pronto per secondo trimestre del 2019 e avrà una superficie di circa 130mila metri quadrati.