Nogara. Investimenti dei clienti spariti in banca, Mps si dichiara parte lesa

Con riferimento alle notizie di stampa sulla filiale Monte dei Paschi di Siena di Nogara (Verona) emerse nei giorni scorsi, la Banca è al corrente della situazione e sta completando le opportune verifiche, sia a tutela dei clienti che della propria reputazione. Banca Mps in questa vicenda è parte lesa, ha già presentato un esposto-denuncia all’autorità giudiziaria e si assumerà le proprie responsabilità nei confronti di tutti i clienti danneggiati.

Questa la posizione presa dal gruppo bancario toscano in merito alla vicenda emersa in provincia di Verona, dove un'ex dipendente si sarebbe appropriata del denaro utilizzato da alcuni clienti per degli investimenti, per una cifra che si aggirerebbe intorno al milione di euro. Come si legge, l'istituto di credito ha dato il via anche ad un'indagine interna, per comprendere come questo sua avvenuto senza che nessun campanello d'allarme suonasse.

Restando sempre nel campo delle indagini, procedono naturalmente anche quelle dei carabinieri, che attendono di ascoltare la versione dell'unica accusata.