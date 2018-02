Alta Velocità Brescia-Verona, No Tav annunciano: "Possibile ritiro del progetto"

Nuovo possibile punto a favore dei contrari alla realizzazione dell'Alta Velocità tra Brescia e Verona. Il Coordinamento No Tav è in attesa del giudizio da parte del Consiglio di Stato a cui si è appellato contro il progetto definitivo della Tav. Ed è in attesa, come tutti, del parere contabile della Corte dei Conti sempre sullo stesso progetto. Parere che sembrava essere positivo, ma all'annuncio è seguita una smentita. La novità riferita dai No Tav è che il progetto pare addirittura essere stato ritirato dal ministero delle infrastrutture.

A quanto ci risulta sarebbe stato ritirato per procedere a modifiche progettuali - scrivono i No Tav - L'auspicio è che il buon senso incominci a prevalere e che il progetto della tratta Brescia-Verona venga definitivamente ritirato, riqualificando la linea storica.

Un eventuale ritiro del progetto che anche la candidata del Movimento 5 Stelle Francesca Businarolo spera diventi realtà.