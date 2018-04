Niente centro commerciale alla Cercola. Michele Bertucco e il PD soddisfatti

Prima era stato bloccato. Ora è stato tolto definitivamente dalla programmazione urbanistica del Comune di Verona. Il centro commerciale in zona Cercola, a San Michele Extra, non si farà. Lo ha deciso la giunta comunale, una decisione basata sui vincoli di localizzazione delle grandi strutture di vendita, vincoli che non sarebbero stati rispettati.

Soddisfatto chi si era opposto alla realizzazione, in particolare il consigliere comunale di Verona Sinistra in Comune Michele Bertucco e il Partito Democratico di Verona.

Non possiamo che felicitarci del buon esito delle nostre diffide - scrive Bertucco - Avremmo preferito di gran lunga la revoca dell'intera variante urbanistica che continuiamo a ritenere fuori legge. Ci auguriamo dunque che sindaco e assessori abbiano svolto tutte le considerazioni del caso. È comunque certo che togliendo di mezzo la Cercola il potenziale nocivo della variante sarà in parte disinnescato. Purtroppo sono state recuperate due schede, tra cui quella relativa a San Rocchetto, grazie ai pasticci dell'amministrazione Tosi e al poco coraggio dell'attuale amministrazione.

Il consigliere comunale PD Stefano Vallani ha ribadito che il centro commerciale alla Cercola non era necessario e che le priorità per San Michele Extra sono altre.