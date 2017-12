Neve abbondante sulle montagne venete. Coltre bianca dal Baldo alla Lessinia

Davvero abbondante la nevicata che interessa tutte le montagne venete, comprese quelle veronesi. Ansa parla di paesaggi imbiancati a Cortina, Arabba e Falcade. Accontentati dunque coloro che hanno deciso di passare il Capodanno sulla neve. A Cortina erano già presenti 13 centimetri di coltre bianca, su cui ne sono scesi altri dieci nelle ultime 24 ore.

Tanta neve anche nel veronese. Sulla pagina Facebook del Rifugio Malga Lessinia i gestori hanno scritto che non hanno potuto raggiungere il rifugio per la troppa neve caduta e quindi la struttura per oggi, 27 dicembre, resterà chiusa. Bella imbiancata anche dal Baldo alla Lessinia.